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Sokak levhasına uyuşturucu saklamışlar

Adana'da bir mahallede yapılan operasyonda kadın polis, uzun namlulu silahla güvenlik önlemi aldığı sırada sokak levhası arasına saklanmış halde 50 paket esrar buldu

25 Eylül 2017 Pazartesi 16:53
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Sokak levhasına uyuşturucu saklamışlar

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri gece-gündüz uyuşturucuyla mücadeleye başladı. Polis uyuşturucunun en çok satıldığı Yüreğir'in Çamlıbel Mahallesi'ne gündüz vakti özel harekat, zırhlı yunus ve narkotim ekipleriyle baskın yaptı. Yapılan baskında uzun namlulu polisler çelik yelek giyerek köşe başlarında önlem aldı. Özel harekat ve diğer polisler de belirlenen noktalara girdi.

Bu arada, sokak başında elinde uzun namlulu silahla güvenlik önlemi alan bir kadın polis hemen başının üzerindeki sokak levhası ile duvar arasına saklanmış bir şeyler olduğunu gördü. Hemen polis arkadaşlarına haber veren kadın polis, levha arasından çıkartılan şeyin satışa hazır halde 50 paket esrar olduğunu görünce şaşkına döndü. Polis etrafta bir süre uyuşturucu aradı. Polis mahallede operasyon ve uygulamaya devam etti.

Emniyet Müdürü Yıldız'ın göreve başladığı gün narkotik ekipleri 109 kilo eroin ele geçirmişti. Daha sonraki yapılan operasyonlarda da polis yaklaşık bir ton esrar ele geçirirken, yaklaşık 40 kişi tutuklandı. İHA

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AdanaOperasyonPolisSilahönlemLevhaEsrar
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