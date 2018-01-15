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Sokak ortasında infaz 

51 yaşındaki adam sokak ortasında av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu. Şahsın marketten su aldıktan sonra evine dönerken vurulduğu belirlendi. Polis, olaydan sonra kaçan katil zanlısının bulunması için çalışma başlattı

15 Ocak 2018 Pazartesi 00:05
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Sokak ortasında infaz 

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 51 yaşındaki adam sokak ortasında tüfekle vurularak öldürüldü. Olay, Sandıklı ilçesi Çakır Mahallesi, Barutçu Sokakta meydana geldi. Çevredekilerin silah sesleri duyarak polise ihbarda bulunması üzerine bölgeye gelen ekipler yerde kanlar içinde yatan erkek bir şahsın cesedi ile karşılaştı. 

Yapılan incelemelerde şahsın ilçede oturan 51 yaşındaki Selahattin Koç olduğu tespit edildi. Ardından inceleme başlatan ekipleri olay yerinde tüfekten çıkan 4 kovan buldu. Yapılan ilk incelemelerde Koç’un vücudunun karın bölgesi başta olmak üzere çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla öldüğü belirlendi.

Koç’un hemen yanı başında bulunan 5 litrelik su şişesi ise kendisinin marketten su almak için dışarı çıktığını ardından evine geri dönerken vurulduğunu gösterdi. İnceleme yapılan bölgede polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 1 saat süren incelemelerin ardından Koç’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Koç’u vurduktan sonra kaçan katil zanlısını bulmak için çalışma başlattı.
İHA


 

Son Güncelleme: 15.01.2018 00:06
Anahtar Kelimeler:
PolisSuMarketAv TüfeğiSokak
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