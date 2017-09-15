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Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Bolu’da, karısından boşanmak istemeyen Ahmet Çevik mahkeme öncesi buluştuğu karısına sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Bolu’da, karısından boşanmak istemeyen Ahmet Çevik mahkeme öncesi buluştuğu karısına sokak ortasında kurşun yağdırdı.

15 Eylül 2017 Cuma 16:15
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Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Olay, Kent Meydanı’nda meydana gedi. İddiaya göre, eşinden boşanmak isteyen Sevinç Çevik isimli kadın mahkeme öncesinde Bolu Adliyesi’ne yakın olan Kent Meydanı’nda buluştular. Eşinden boşanmak istemeyen ve karısını davadan vazgeçirmeye çalışan Ahmet Çevik, eşinin boşanmakta ısrar etmesi üzerine yanında bulunan silahını çıkararak 4 el ateş etti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sevinç Çevik, olay yerine çağırılan 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Silah sesinin duyulmasıyla beraber valilikte görevli polis ekipleri harekete geçerek Ahmet Çevik’i olay yerinde gözaltına alarak valilik binasına götürdü. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Çevik, ifadesi alınmak üzere Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

İHA

Son Güncelleme: 15.09.2017 16:50
Anahtar Kelimeler:
çatışmaBolu
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