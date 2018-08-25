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Sokak ortasında silahlı kavga

Taksim İstiklal Caddesi’nde alacak-verecek davasından çıkan silahlı kavga kameralara yansıdı. Kavgada yumruk, tekme ve sopalar da havada uçuştu

25 Ağustos 2018 Cumartesi 15:57
Sokak ortasında silahlı kavga

İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi’nin ara sokağında alacak-verecek meselesinden dolayı 2 grubun silahlı kavgası güvenlik kameralarına yansıdı. Yumruk, tekme ve sopaların da havada uçuştuğu kavgada güven timleri kaçan 3 zanlıyı olaydan hemen sonra kıskıvrak yakaladı.

Olay, Taksim İstiklal Caddesi Mis Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Harun Y., yaklaşık 1 sene boyunca diğer 3 arkadaşıyla aynı evde kaldı. Eve gelen faturalarda herkesin payına düşeni ödememesi nedeniyle 4 arkadaş yollarını ayırdı. Ancak Y.'nin diğer 3 arkadaşı faturada kendilerine düşen payı istedi.

Y.'nin para vermeyeceğini söylemesi üzerine aralarında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayda, şahıslardan biri tabancasını çıkartarak Y.'yi bacağından vurdu.

Dehşet anları kamerada

Y'nin yaralanarak yere düşmesinin ardından şahıslar koşarak kaçtı. Yaralı gencin arkadaşları ise şahısların peşinden koşarak sopa fırlattı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Y., sokağa geldiği esnada arkadaşlarıyla konuşmaya başlıyor.

Kısa süre sonra kavga çıkıyor ve taraflar etrafa koşmaya başlıyor. O esnada Y., silahlı şahıs tarafından vuruluyor. Vurulan gencin arkadaşları ise kaçan şahısların arkasından sopa fırlatıyor.

Olayın ardından vakit kaybetmeden harekete geçen Beyoğlu Güven Timleri kaçan şahısları tespit ederek arkalarından koştu. Yaşanan kovalamaca sonrasında birbirleriyle kavga ettiği görülen 3 şahıs, güven timleri tarafından olaydan hemen sonra kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin yapılmasının ardından Taksim Polis Merkezine teslim edildi.
İHA

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