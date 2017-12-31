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Sokakta yaşayan engelliye silahlı saldırı

Otobüs duraklarında ve sokaklarda yaşayan engelli bir kişi başına isabet eden tek kursun ile yaşamını yitirdi. Olayın nedeni henüz belirlenemezken polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı

31 Aralık 2017 Pazar 16:02
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Sokakta yaşayan engelliye silahlı saldırı

Maltepe Sahil Yolu'ndaki İstasyon Yolu Durağı'nda engelli ve sokakta yaşayan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Olayın nedeni henüz belirlenemezken polis olayın ardından saldırganı yakaladı. Olay sabaha karşı Maltepe Sahilyolu'nda bulunan İstasyon Yolu Durağı'nda meydana geldi.

Sokaklarda yaşayan ve kimliği belirlenemeyen 55-60 yaşlarında engeli bir şahıs, otobüs durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen özel güvenlik ekipleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, vurulan şahsın engelli olduğu ve hayatını park ve otobüs duraklarında sürdürdüğü öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptığı sırada durak içerisinde piknik tüpü üzerindeki çaydanlık dikkat çekti. Vurulan şahsın tüm özel eşyalarının da tekerli sandalye üzerinde olduğu görüldü. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın kafasına tek kurşun isabet ettiği iddia edilirken yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
İHA


 

Anahtar Kelimeler:
OtobüsDurakPolis
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