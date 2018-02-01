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Sollama yapan taksi takla attı

Levent’te ticari taksi, sollama yapacağı esnada önünde seyreden otomobile çarparak takla attı

01 Şubat 2018 Perşembe 17:08
Sollama yapan taksi takla attı

Ters dönen araçtaki sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, cadde üzerinde yoğun araç trafiği oluştu. Kaza, Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Büyükdere Caddesi’nde seyir halinde olan ticari taksi sürücüsü Ferdi E., sollama yapacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önündeki araca çarparak bariyerlere vuran ticari taksi takla attı. Kazada sürücü Ferdi E. taksinin içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı sürücü Ferdi E.’yi sıkıştığı araçtan çıkarttı. Ambulansa bindirilen yaralı sürücü, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası cadde üzerinde yoğun araç trafiği oluştu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
LeventTaksiEsnaOtomobil
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