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son dakika... Okulda 'rehine' krizi

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde saat 13.00 sıralarında rehine krizi yaşandı. Müzakere ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından saldırgan polise teslim oldu. Genç kadın kurtarılırken saldırgan polis merkezine götürüldü.

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:30
son dakika... Okulda 'rehine' krizi

Şüpheli polis aracına bindirilerek götürülürken, olay sırasında okul içerisinde bulunan bir öğrenci velisi yaşananları anlattı.

Zerrin Boyfidan, "Bizim okulda işimiz vardı onun için geldik. O sırada bir hareketlilik oldu. Yukarıya çıktık. Kızı tuvalete soktu. Bildiğim kadarıyla bıçağını düşürmüş. Öğretmen ve müdür yardımcısı aldı bıçağı. Tuvalete girdiler, kızı baya bir hırpaladı. Biz ikna etmeye çalıştık. Bir ara kapı açıktı, içeriye girebilseydik girerdik ama ben açmaya çalıştıktan sonra kapıyı kilitledi. Sonra kız 'gidin yoksa beni öldürecek' dedi. Uzaklaştık, polisi aradık. Hemen geldi polisler."

Bir başka görgü tanığı ise, "İçeride bir kadın vardı, nişanlısı tarafından rehin alınmış. Memur olan 3-4 aydır burada çalışıyor" şeklinde konuştu.

Zanlı Umut Kaya ile rehin aldığı Hümeryra K., ayrı ayrı polis aracına bindirildi. İkisinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hümeyra K., hastaneye zanlı ise emniyete götürüldü.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
İstanbulPendikRehine
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