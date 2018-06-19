Son fotoğrafını kendi eliyle çekti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 7 aylık hamile kadın dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirirken dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 300 metre yükseklikten kayalıklara düşerek feci şekilde can verdi. Talihsiz kadından geriye ölmeden birkaç dakika önce çekildiği fotoğrafı kaldı. Olay, Faralya Mahallesinde bulunan Kelebekler Vadisi'nde meydana geldi.

İzmir'den eşiyle birlikte Ölüdeniz'e tatile gelen Semra Aysal (32), Kelebekler Vadisi'ni izlemek için Faralya Mahallesi'ndeki kayalık alana gitti. Yürüyerek karayolundan yaklaşık 15 metre aşağıya inen Aysal, fotoğraf çekinmek için vadiyi gören bir kayanın üzerine çıkarak eşi ile öz çekim yapıp daha sonra tek başına poz vermek istedi.

Eşine fotoğraf çektirmek için poz verdiği sırada dengesini kaybeden Aysal, yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağıya düştü. Eşinin gözleri önünde uçuruma yuvarlandığını gören adam, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

Profesyonel dağcılar yardım etti

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Saatler süren çalışma sonucu gece karanlığında sarp kayalıklara ulaşan ekipler, anne olmaya hazırlanan kadının öldüğünü belirledi. Kelebekler Vadisi’nde bulunan profesyonel dağcıların da yardımıyla Semra Aysal’ın cesedi düştüğü yerden sedyeye alınarak aşağıya indirildi.

Bota alınan ceset, yaklaşık 20 dakikalık yolculuğun ardından Ölüdeniz lagününe getirildi. Lagünde bekleyen cenaze aracına alınan Aysal’ın cesedi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Kurtarma 8 saatte gerçekleşti

SAR Arama Kurtarma ekibi üyesi İbrahim Mete Kaplan, yaptığı açıklamada, cesedin düştüğü alanı drone yardımıyla tespit ettiklerini anlattı. Kaplan, dört farklı noktadan halatlar ile cesede ulaştıklarını ifade etti. UMKE Fethiye Sorumlusu Mehmet Tufan Aydın ise, operasyonun 8 saat sürdüğünü bildirdi. Aydın; "Bizler 112 den ilk ihbar geldiğinde düşmenin olduğu yere gittik. Yukarıda yer tespiti yaptık, fakat uzun bir mesafeydi. Aşağıdan almanın daha kolay olacağını düşünerek bir bot ile Kelebekler Vadisine ulaştık. Yürüyerek cesedin bulunduğu noktaya çıktık. 8 saatlik bir kurtarma gerçekleşti" diye konuştu.

