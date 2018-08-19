Soran çok ama... Kurban pazarlarında kafalar karışık

Yurdun önde gelen hayvancılık merkezlerinden Doğu Anadolu'da, kurbanlıklar pazar alanlarında sıkı pazarlıkla satın alınıyor. Türkiye'de hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars ve Ağrı'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazar alanlarında hareketlilik yaşanıyor. Besiciler ile müşterileri arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı alanlarda renkli görüntülere sahne oluyor.

Bayram öncesi kurban satıcıları, kurbanlıklarının fiyatlarını sabit tutup aylardır harcadıkları emeklerinin karşılığını almak isterken alıcılar da fiyatların düşmesini istiyor.

En ucuz kurbanlık 1000 lira

Kars Hayvan Pazarı'na kurbanlık almaya gelen İlhan Çelebiler, hayvan pazarına kurbanlık almaya geldiğini söyledi. Çelebiler, vatandaşların bayrama 1-2 gün kala kurbanlıklara yoğunluk gösterdiğini ifade ederek, "Küçükbaş kurbanlıklar bin 100 liradan başlıyor, artarak devam ediyor. Büyükbaşlar ise 5 bin liradan başlıyor" dedi.

Besici Özcan Mezin, kurbanlıkların önceki yıllara göre düşük olduğunu ancak vatandaşların pahalı bulduğunu ifade ederek, "Kurbanlık fiyatları geçen yıla oranla düşük, etin kilosu halen 30-35 lira. Elimde şimdi bir kurbanlık var ve 6 bin, 6 bin 500 lira istiyoruz. Yaklaşık 180-190 kilo et verir" diye konuştu.

Besici Mehmet Kaya da vatandaşların piyasayı yüksek bulduğunu belirterek, "Küçükbaş hayvan satıyorum, bin ya da bin 100 lira istiyoruz. Bazıları kurban almayı son güne bırakıyor. Son gün gelseler de çok fazla fiyat düşmez çünkü et pahalı, fiyatlar da 50-100 lira düşer onun dışında düşmez" ifadesini kullandı.

Soran çok ama...

Besicilerden Nesim Taşdemir, pazara gelen alıcıların sadece fiyat sorup gittiğini belirterek, kurban öncesi elindeki hayvanları satmayı umduğunu aktardı.

Kıran kırana pazarlığa rağmen alıcının istediği fiyata inmeyen besici Mehmet Şirin Yıldırım ise alıcının zarar edebileceği bir fiyata hayvanını almak istediğini savundu. Besiye aldığı hayvanları kurban için pazara getirdiğine dikkati çeken Fatih Kaya, "Biz de alıp satıyoruz. Kâr etmezsek veremiyoruz. Alıcılar pazarlıkla etin kilosunun 30-31 liraya düşmesini istiyor. Bu devirde öyle bir piyasa yok. Bu sene batıda hayvan satılıyor ama doğuda satılmıyor" ifadesini kullandı.

Sıkı pazarlıkla aldığı hayvanı değerlendiren Abdurrahman Kaya, et kilosunu aklındaki fiyata denk getirdiği için mutlu olduğunu anlatarak, "İstediğim hayvanı aldım. Fiyatı da bayağı uygun oldu, düşündüğüm kiloya geldi" dedi.

1.3 tonluk Paşa sahibini bekliyor

Erzincan'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tonluk boğalar pazarlarda alıcı bekliyor. Yem fiyatlarının artışına rağmen besiciler, Kurban Bayramı için özel olarak besledikleri hayvanlarını pazarda sergileyerek, sıkı pazarlıkların ardından satış yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor. Besici Hüseyin Akbuluto'nun 1 ton 330 kilogramlık Paşa adlı boğası da 24 bin 500 liradan alıcı bekliyor.

Vatandaşların ilgi gösterdiği Paşa'ya, en yüksek 22 bin lira teklif edildi. Akbuluto, "Bir dönem yaylada besledikten sonra da birkaç ay özel besiye aldım. Paşa'nın alıcısını bekliyorum. İnşallah satıp gideceğim" diye konuştu.

