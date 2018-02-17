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Soru hırsızlarına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012'deki Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularını çalarak Polis Akademisine yerleşen 54 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

17 Şubat 2018 Cumartesi 16:48
Soru hırsızlarına operasyon

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2012'de yapılan Polis Akademisi Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek, örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık" suçlarından, sınav sorularını önceden ele geçirerek, Polis Akademisi'ne yerleştiği belirlenen 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin ikametlerinin bulunduğu Ankara merkezli 33 ilde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FetöSınavHırsızlık
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