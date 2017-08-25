Diyarbakır'da, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuruna "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararda, komiserlik sınavında çıkan soruların polislere nasıl verildiği tanık ifadesinde yer aldı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu sanık Hulisi B. hakkında açıklanan 48 sayfalık gerekçeli kararda, terör örgütü FETÖ'nün yapılanması hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Kararda, tanık sıfatıyla H.G, komiserlik sınavında başarılı olması için kendisine soruların kim tarafından nasıl verildiğine ilişkin ifadesi yer aldı. Çankırı'da akrabası olan Fazlı T'nin kendisiyle ilgilendiğini ve Polis Meslek Yüksek Okulunu bitirdikten sonra komiserlik sınavına girmesini istediğini bildiren H.G, akrabasına kapasitesinin olmadığını söylediğini belirtti. Çankırı'da örgüt evinde sınava bir ay kala komiserlik sınavına hazırlandığını anlatan H.G, ifadesinde şunları kaydetti: "Evde yaklaşık 10 kişi vardı. Sınava girdik. Sınavda 68 puan aldım, başarısız oldum. Kadir P'ye trafik sorularının zor olduğunu söyleyince kendisi bana 'Soruları sana vermediler mi?' dedi. Ben de 'Böyle bir şeye denk gelmedim.' dedim. Bunun üzerine konuyu kapattı. Fazlı T'nin yanına giderek, komiserlikten vazgeçtiğimi söyleyip Ankara'ya tayin isteyeceğimi söyledim. Kendisi de 'Bize sormadan tayin yapma, ileride seni komiser yapacağız.' dedi."
Soruların 90'ı sınavda çıkmış
Diyarbakır'da, FETÖ soruşturması kapsamında eski polis memuru hakkında açılan davada, komiserlik sınavında çıkan soruların polislere nasıl verildiği tanık ifadesiyle ortaya çıktı
25 Ağustos 2017 Cuma 15:37
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