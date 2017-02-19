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Soruşturma derinleşince olay aydınlandı

Amasya’da geçtiğimiz 24 Ocak’ta Yeşilırmak Nehri'nde tanınmaz halde bir erkek cesedinin bulunması üzerine başlatılan soruşturmada ortaya kardeş infazı çıktı

19 Şubat 2017 Pazar 15:49
Soruşturma derinleşince olay aydınlandı
Amasya merkeze bağlı Kayrak köyünden geçen Yeşilırmak Nehri'nde bir ceset gören köylülerin ihbarı üzerine Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Eriklitekke köyünden Erdal Ö.’nün bir süredir kayıp olduğu ve ailesinin de kayıp başvurusunda bulunmadığı öğrenildi. Bunun üzerine Eriklitekke'ye 3 kilometrelik mesafede bulunan Kayrak köyünde bulunan cesedin Erdal Ö.ye ait olabileceği düşüncesiyle anne Y.Ö. İstanbul’a götürüldü. DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna daha önceden gönderilen cesetle anneden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması sonucunda cesedin Erdal Ö.’ye ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumundan alınan cenaze, geçen 14 Şubat’ta Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Ormanözü köyüne defnedildi.
Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, baba M.Ö., anne Y.Ö., ağabeyler S.Ö. ve H.Ö. ile abla G.A.yı gözaltına aldı. Kardeşlerden birinin ifadesinde Erdal Ö.’yü ağabeyi H.Ö.’nün öldürdüğünü söylemesi üzerine önce susma hakkını kullanıp sonradan ifade veren H.Ö., kardeşi Erdal Ö. ile aralarında 9 yıldır husumet bulunduğunu, Ankara’da boşandığı eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kardeşinin anne ve babasını devamlı dövüp yaşadıkları evi yakma girişiminde bulunduğunu iddia etti. H.Ö., evlerinin yanında bulunan değirmende tartıştıkları kardeşinin kendisine baltayla saldırması üzerine baltayı elinden alarak kardeşinin ağzı ve boğazına vurduğunu, öldükten sonra da battaniyeye sararak evlerinin önünden geçen Yeşilırmak’a attığını itiraf etti. Katil zanlısı H.Ö., anne ve babası ile 2 kardeşi sorgularının ardından Amasya Adliyesine sevk edildi. Anne, baba ve iki kardeş savcılıktaki ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, H.Ö. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA
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