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Sosyal Medyada en çok izlenen Bayram Videosu

Acvit Kozmetik tarafından hazırlanan birlik beraberlik kardeşlik mesajı veren bayram tebrik videosu Facebook, twiter ve instagramda paylaşım rekoru kırdı.

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Sosyal Medyada en çok izlenen Bayram Videosu

Ezan, bayrak ve vatan mesajlı bayram videosuna halkımızdan büyük ilgi geldi.

Acvit Kozmetik tarafından hazırlanan birlik beraberlik kardeşlik mesajı veren bayram tebrik videosu Facebook, twiter ve instagramda paylaşım rekoru kırdı.

Acvit Kozmetik Ceo'su İsmail Çetin, " En çok ihtiyacımız olan olgulara vurgu yaptık. İnşallah kardeşliğimize, birliğimize ve bütünlüğümüze bir nebze katkımız olduysa ne mutlu bize" dedi.

Çetin, " Bayram Ezandır. Bayram bayraktır. Bayram Vatandır." Diyerek, bu olgularımızdan hiçbir zaman taviz vermelim." Dedi

Çetin, " Değerlerimize sahip çıkalım. Acvit kozmetik %100 Türk sermayeli, Türk malı kozmetiktir. Kaliteden asla taviz vermeden 40 çeşit kişisel bakım ürünü ile yolumuza devam ediyoruz. Yabancı kozmetiklere de güvenmeyin" dedi

Çetin, "bu duygu ve düşüncelerimle bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim"dedi.

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