Soyguncular araçları bozulunca yakalandı

Konya’da önceki gece saatlerinde bir markete giren iki şüpheli marketçiyi bıçaklayarak yanlarına aldıkları para kasasıyla kaçmak isterken, araçlarını çalıştırmayınca polis ekiplerine yakalandı.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Orgeneral Tural Mahallesi Yedek Irmak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir markete gelen iki şüpheli, ilk önce Bilal E.’yi bıçak çekerek kasadaki paraları istedi.

Kasadaki paraları vermemek isteyen Bilal E. şüpheliler tarafından bacaklarından bıçaklandı. Şüpheliler daha sonra kasayı ve bir miktar parayı alarak olay yerinden kaçtı.Olayın ardından soygunun gerçekleştiği Orgeneral Tural Mahallesi Yedek Irmak Sokak civarına çok sayıda ekip sevk edildi.

Çevrede ve sokaklarda detaylı çalışma başlatan ekipler şüphelilerin eşkâllerini belirlemesi üzerine olay yerine yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunan bir boş arazide iki şüpheli yakalandı. İbrahim K., ile Şuaip Ç., gözaltına alınarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İHA