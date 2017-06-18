Sözleşme feshedildi, 21 gözaltı

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Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda yaşanan zehirlenmeler ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde soruşturmayı yürütmek üzere özel bir büro kurulduğunu açıklayan Şimşek, ayrıca yemek firmasından 21 kişinin gözaltına alındığını söyledi.



Başsavcı Şimşek, "Manisa ilimizde bulunan Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğini müteakip bir grup askerin baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti ile müracaatı üzerine gıda zehirlenmesi tanısı konulmuş ve ilimiz merkezinde bulunan çeşitli hastanelere ilk belirlemelere göre 731 askerimizin sevki sağlanarak tıbbi müdahale gerçekleştirilmiştir. Tedavi sonucu şuan itibariyle hayati tehlike riski olan askerimiz yoktur.

21 kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığımızca meydana gelen mükerrer vaka üzerine ikinci bir soruşturma başlatılmış, mağduriyete uğrayan askerlerimizden kan ve idrar örnekleri, akşam yemeğinde servis edilen tavuk ve gıdalardan, kullanılan su ve diğer bütün kullanım malzemelerinden numune alınmış, gerekli uzman bilirkişi incelemesine gönderilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında Manisa Emniyet Müdürlüğümüz de özel bir büro oluşturarak gerekli çalışmalar en titiz bir şekilde devam etmektedir.



İlk etapta kışlaya yemek veren yüklenici firmanın denetim, gözetim ve kontrol sorumlusu olarak tespit edilen 19 kişi şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmış, bu sayı 21'e ulaşmıştır. Konu ile ilgili en ufak bir husus atlanmaksızın her türlü emare araştırılmaktadır. Halkımızın ve kamuoyunun provokasyona meydan verecek yaklaşımlardan uzak durması ve gelişmelerin kendileri ile paylaşılacağının bilinmesi gerektiğini belirtir, saygılar sunarım" dedi.

Yemek firmasının sözleşmesi feshedildi

Bu arada Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığında yaşanan besin zehirlenmesi üzerine Manisa'ya gelerek hastanede tedavi altında olan askerlere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık birliğe yemek sağlayan firmayla sözleşmenin feshedildiğini açıkladı.





Bakan Işık, "Akşam yemeğinde toplam 5 bin 470 askerimiz yemek yedi. Allah'a hamd olsun şuanda bu askerlerimizden hayati tehlikesi olan yok. Yoğun bakımda olan askerimiz de yok. Hiç yemek yemedim diyerek rahatsızlanarak hastaneye gelen de var. Sadece çorba içtim cacık yedim diyerek hastaneye gelen de var. Menüdeki 'çorba, tavuk, pilav, cacık, tatlı yedim' diyerek hastaneye gelen de var. Dolayısıyla bütün bu ifadelere de dikkatlice bakıyoruz ve bu noktada alınması gereken hangi tedbir varsa almanın gayreti içerisindeyiz." dedi.

Her türlü etki araştırılıyor

Olay olur olmaz hemen iki UMKE çadırının kışla içerisinde kurulduğunu belirten Bakan Işık şunları söyledi: "Bir Sahra çadırı hemen kuruldu. Kışlamızda görevli üç askeri tabip 14 hemşireye görevli olarak da Sağlık Bakanlığımız 15 doktor ve 51 sağlık personellerimizi görevlendirdi ve müdahaleler anında hızlı bir şekilde yapıldı. Halk sağlığımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde sudan herhangi bir problem olmadığı belirlendi. Yemek dışı etkinin de olabileceğini arkadaşlarımız değerlendiriyorlar.

Önceki zehirlenmede Salmonella bakterisi çıkmıştı

23 Mayıs'ta meydana gelen ve hepimizi derinden üzen bir askerimizin hayatını kaybettiği vakayla ilgili de toplam o gün 2 bin 820 askerimiz yemek yiyor. Yemekten etkilenen asker sayımız 1047. Hastanelere sevk edilen asker sayımız 209. Bu 209 askerimize tedbir amaçlı da olsa serum takıldı. Analiz sonucunda Salmonella bakterisinin çıktığı tespit edildi. Bu sonuçtan sonra savcılarımız incelemeyi başlattı. Milli Savunma Bakanlığı olarak da ihalenin fes edilmesi kararını aldık. Şimdi resmi işlemleri yürütüyoruz. Bu noktada hayatını kaybeden Hüsnü Özel askerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Salmonella nedir?

Gıda ya da içme suyundan bulaşan salmonella öldürücü olabilen bir bakteri. Mikrop alındıktan 6 ile 12 saat içerisinde hastalık belirtileri ortaya çıkıyor. İshal en önemli belirti. Yanı sıra baş ağrısı, karın ağrısı, kusma, bulantı ve yüksek ateş olabiliyor. Bakteri, hafif gıda zehirlenmesinden ölümcül bakteriyel enfeksiyonlara, yani sepsise kadar gidebilen tablolar yapabiliyor. Bakterinin ölüme yol açmaması için erken müdahale şart.