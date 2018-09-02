Sporcu genç kız aniden öldü

Kastamonu İnönü Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki Rabia Kuşcu, mide bulantısı rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan kontrollerin ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kuşçu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Rabia Kuşcu’nun naaşı, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İşlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınan Rabia Kuşçu'nun cenazesi, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyüne götürüldü. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Rabia Kuşçu, gözyaşları arasında aile kabristanlığına defnedildi. Tekvando sporuyla uğraştığı öğrenilen siyah kuşak sahibi Rabia Kuşcu’nun 5-9 Eylül tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Tekvando Poomsae Şampiyonası’na hazırlandığı öğrenildi.

İHA