'Su'dan bahaneyle kurşun yağdırdılar

50 kuruşluk suya peşin para isteyen iş yeri sahibiyle tartışıp gece salonu kurşun yağmuruna tuttular. Aydın Çetintaş'ın (31) işlettiği spor salonuna yeni kaydolan kişi meşrubat dolabından bir adet su alıp içmek istedi. İçeceklerin ücretini peşin aldıklarını ifade eden salon sahibi Çetintaş, parasını ödeyip öyle alması gerektiğini ifade etti. Çetintaş’ın, yeni üyeye durumu dile getirmesinden sonra aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre duruma tepki gösteren üye ve arkadaşları Aydın Çetintaş’ı tehdit ederek salonu terk etti.

Gece olunca salonu kapatan Aydın Çetintaş evine gitmek üzere yola çıktı. Bu sırada salonun önüne gelen kişi ya da kişiler pompalı tüfekle salona doğru 5 el ateş ederek kaçtı. Olayda spor salonunun giriş kısmındaki camlar tamamen kırıldı. Salonun boş olması ve içeride kimsenin olmaması bir faciayı önledi. Olay yerine gelen polis ekipleri Çetintaş’ın ifadeleri doğrultusunda eşkallerini belirledikleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri de delil topladı. İHA