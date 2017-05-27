Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ, Çorlu ve bölgelerde 15 ayrı ev ve iş yeri hırsızlığı ile 4 ayrı konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından hakkında 19 ayrı yakalama kararı bulunan E.S.'nin Türkgücü Mahallesindeki bir evde saklandığı ihbarını alan Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. E.S.’nin saklandığı belirlenen eve baskın düzenleyen Çorlu Jandarması, düzenledikleri baskında şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. E.S, sorgulanmak üzere Çorlu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'na götürüldü. İHA
Suç makinesi bu kez kaçamadı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 19 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı
27 Mayıs 2017 Cumartesi 15:42
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