Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Suç makinesi bu kez kaçamadı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 19 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı ve 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı

Bu haber kez okundu.

Suç makinesi bu kez kaçamadı
Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ, Çorlu ve bölgelerde 15 ayrı ev ve iş yeri hırsızlığı ile 4 ayrı konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından hakkında 19 ayrı yakalama kararı bulunan E.S.'nin Türkgücü Mahallesindeki bir evde saklandığı ihbarını alan Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. E.S.’nin saklandığı belirlenen eve baskın düzenleyen Çorlu Jandarması, düzenledikleri baskında şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. E.S, sorgulanmak üzere Çorlu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'na götürüldü. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
TekirdağÇorlu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100