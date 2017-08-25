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Suç makinesi cezaevi firarisi yakalandı

Şanlıurfa’da aralarında gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesiciliğin de olduğu 12 suçtan aranan cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandı. Şahsın silahını çıkarıp vatandaşlara korku salması ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

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Suç makinesi cezaevi firarisi yakalandı
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları silahla korkutup gasp eden cezaevi firarisi R.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güven Timlerinin de katıldığı çalışmada, iş yeri ve taksicilerin güvenini kötüye kullanarak 7 dolandırıcılık, 2 hırsızlık, bir silahla yağma, bir yankesicilik, bir güveni kötüye kullanma suçunu işlediği belirlenen cezaevi firarisi yakalandı. Zanlının karıştığı olaylarda belindeki silahı çıkarıp iş yerlerindeki tezgahların üzerine koyarak korku salmaya çalışması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Ve Dolandırıcılık Büro Amirliği
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