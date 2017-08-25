Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları silahla korkutup gasp eden cezaevi firarisi R.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Güven Timlerinin de katıldığı çalışmada, iş yeri ve taksicilerin güvenini kötüye kullanarak 7 dolandırıcılık, 2 hırsızlık, bir silahla yağma, bir yankesicilik, bir güveni kötüye kullanma suçunu işlediği belirlenen cezaevi firarisi yakalandı. Zanlının karıştığı olaylarda belindeki silahı çıkarıp iş yerlerindeki tezgahların üzerine koyarak korku salmaya çalışması ise güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA
Suç makinesi cezaevi firarisi yakalandı
Şanlıurfa’da aralarında gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesiciliğin de olduğu 12 suçtan aranan cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandı. Şahsın silahını çıkarıp vatandaşlara korku salması ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
25 Ağustos 2017 Cuma 15:42
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