Suç makinesi cezaevi firarisi yakalandı Şanlıurfa’da aralarında gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, yankesiciliğin de olduğu 12 suçtan aranan cezaevi firarisi, polis tarafından yakalandı. Şahsın silahını çıkarıp vatandaşlara korku salması ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

25 Ağustos 2017 Cuma 15:42 Bu haber kez okundu.