Suda boğulmalarda ürküten tablo

Türkiye’de 14 yıldır adli boğulma olaylarının istatistiğini tutan Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Turgut, yılda 900 ile bin 200 kişinin suda boğulma sonucu öldüğüne dikkat çekerek, bu rakamın toplamda bir il nüfusuna doğru gittiğini bildirdi. Turgut, yaz aylarının gelmesiyle birlikte suda boğulma vakalarında büyük artış yaşandığına dikkat çekti.

Suda boğulma sonucu ölüm sayısının her geçen yıl arttığını kaydeden Turgut, alınacak küçük önlemlerle boğulmaların önüne geçilebileceğini bildirdi. Çocukların yanında yüzme bilmeyen büyüklerin de alacakları birkaç saatlik kursla yüzmeyi öğrenebileceğini ifade eden Adnan Turgut, "Su bir hayattır ama kullanmasını bilmediğimiz zaman ölümümüze neden olabilir" dedi.

'Temmuz ayına dikkat'

Yaz ayları içinde en fazla boğulma vakasının temmuz ayında yaşandığına değinen Adnan Turgut, "Uzun bayram tatillerinde çok boğulma oluyor. Önümüzde uzun bir Kurban Bayramı tatili var. Geçen yılki bayram tatilinde 70 kişi boğuldu. Bu Ramazan Bayramı’nda iklim ve seçim süreci nedeniyle fazla boğulma vakası olmadı. Ama yine de tatil döneminde dikkat etmeliyiz. Çocuklarımızı otel havuzlarında, denizde yalnız bırakmayalım" ifadelerine yer verdi.

Son 5 günde 24 kişinin boğulduğunu dile getiren Adnan Turgut, "En büyük problemlerimizden biri, kurtarmak isteyen kişinin kendisinin boğulmasıdır. Biz buna çoklu boğulma vakası diyoruz. Can havliyle, duygusal olarak suya atlamayı tercih etmektense, bir yüzer materyal, bir ip, bir çubuk atarak, kontaksız kurtarma tekniğini tercih etmeliyiz. Boğulmakta olan kişi şuursuzca hareket ettiği için kurtarmaya giden kişiyi de boğabilir. Bu şekilde üçerli, beşerli çok vatandaşımız boğuldu" dedi. İHA

