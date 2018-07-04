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Süleymanoğlu’nun mezarından DNA alındı

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori’nin açtığı babalık davasında alınan karara göre, DNA örneği almak üzere fekk-i kabir işlemi gerçekleştirildi

04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:03
Süleymanoğlu’nun mezarından DNA alındı

Geçen yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori’nin açtığı babalık davası gereğince, DNA örneği almak üzere fekk-i kabir işlemi yapıldı. Süleymanoğlu’nun Edirnekapı Mezarlığı’nda bulunan kabrinin çevresi, güvenlik şeridiyle çevrildi. Mezarın çevresine olay yeri inceleme ekipleri tarafından siyah branda çekildi. Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi heyetinin gelmesinin ardından, Naim Süleymanoğlu’ndan DNA testine esas olmak üzere gerekli örnekleri almak için adli tıp uzmanları eşliğinde mezarın açılma işlemine başlandı. Sekai Mori’nin avukatları Hülya Aksakal ve Keiko Torigoe ile Naim Süleymanoğlu’nun kızları Esin ve Sezin Süleymanoğlu’nun avukatı Aziz Demir de mezarlıkta hazır bulundu. Fekk-i kabir işlemi yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Çalışmalar bittikten sonra mahkeme heyeti ve adli tıp uzmanları mezarlıktan ayrıldı. Öte yandan basın mensuplarının, fekk-i kabir işleminden görüntü almasına izin verilmedi.

‘Naim Süleymanoğlu’nun manevi şahsiyetine bir tecavüz olarak görüyoruz’

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını mezarlıkta takip eden Süleymanoğlu’nun kızlarının avukatı Aziz Demir, “Naim Süleymanoğlu’nun manevi şahsiyetine bir tecavüz olarak görüyoruz biz bunu. Sadece mirastan pay kapmak amacıyla açılan bir dava. Ortada Naim Süleymanoğlu’nun maddi bir mirası söz konusu değil. Sadece manevi mirası söz konusu” dedi. Demir sözlerine şöyle devam etti: “Amaçları maddi çıkar sağlamak manevi olarak benim müvekkillerim çok büyük üzüntü içerisindeler. İddia edildiği gibi Naim Süleymanoğlu sağlığında hastaneye DNA testi bırakmamıştır bu onların iddiası bu gerçek değil. Zaten verilen raporda da bunu gördük.” HABER MERKEZİ

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