Sultangazi savaş alanına döndü

Sultangazi ’de iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Sultangazi, İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda Afgan uyruklu kişilerle mahallenin gençleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında kavga çıkarken çevredeki vatandaşlar duruma müdahale etmek istedi. Kavga sesleri üzerine evinden çıkarak aşağıya inen Ramazan Şahin isimli vatandaş kavgayı ayırmak istedi. Bu esnada Ramazan Şahin nereden geldiği belli olmayan bıçak darbesi alarak yere yığıldı. Ramazan Şahin’in kanlar içinde yere yığıldığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Şahin’i çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine çok sayıda polis geldi

Ramazan Şahin’in hayatını kaybettiğini öğrenen mahalle sakinleriyle Afgan uyruklu kişiler arasında gerginlik artarak devam etti. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine gelerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bölgede bulunan Afgan uyruklu kişiler zırhlı araçlarla olay yerinden uzaklaştırıldı. Yabancı uyruklu kişilerin tahliyesi sırasında öfkeli kalabalığı dağıtmak isteyen ekiplerin havaya ateş açtığı görüldü.

Kavga laf atma sonucu çıktı

Kavganın mahallede bulunan bir kadına laf atma sonucunda çıktığını iddia eden Mehmet Salih Arslan adında bir vatandaş, “Biz kendi hayatımızdan ziyade çoluk çocuğumuzun geleceğini düşünür olduk. Hafta sonları dâhil dışarı çıkamıyoruz. 50’şer 100’er kişilik gruplar halinde gezerek bizim yaşam alanlarımızı daraltıyorlar. Yetkililerden bu konu hakkında bir çözüm istiyoruz” diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi.

Sultangazi sakinleri yaşananlara isyan etti

Bu arada mahallede cenazelerini bekleyen Şahin'in yakınları ve mahalleli yaşanan olaya isyan etti. Mahallede göçmenleri istemediklerini söyleyen vatandaşlar “Sokağa çıkamaz olduk” dedi. Mahallede yaşayan bir vatandaş, “Afgan uyruklu kişiler kalıyor burada. Iraklı, Suriyeli, Pakistanlı, İranlı kişiler. Bütün mahalleli muzdarip bu kişilerden. Her gün bir olaya oluyor. Her gün hırsızlık, pislik. Burada kavga olmuş. Ramazan kardeşimiz de müdahale etmiş. Onlar da bıçaklamış. Daha sonra gençler Afganların kaldığı bu yerleri bastılar. Zaten bütün binaların altında onlar kalıyor” dedi. Öte yandan, olayın ardından bir grup mahalleli Afganların kaldığı evlerin camlarını indirdi.

Mahalleliden Afgan şahsa linç girişimi

Öte yandan öldürülen gencin cenazesinde vatandaşlar Afgan uyruklu bir şahsa linç girişiminde bulundu. Saldırıya uğrayan şahsı kurtararak vatandaşları sakinleştiremeye çalışan polis ekipleri arbede çıkması üzerine yer yer boya kapsül kullandı.