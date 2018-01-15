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Şüpheli araç ateş edilerek durduruldu 

Avrasya Tüneli Yenikapı girişindeki uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken polis memurunun ayağını ezen otomobilin sürücüsü, açılan ateş sonucu öldü

15 Ocak 2018 Pazartesi 00:04
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Şüpheli araç ateş edilerek durduruldu 

Fatih'te uygulama noktasında dur ihtarına uymayıp polis memurunun ayağını ezerek kaçmaya çalışan araca ateş açılması sonucu bir şüpheli öldü, 2 kişi yaralandı. Avrasya Tüneli Yenikapı girişinde bulunan uygulama noktasında polis ekipleri, 34 UU 3148 plakalı şüpheli aracı durdurmak istedi.

Sürücünün durmayıp otomobili ekiplere doğru sürmesi üzerine, bir polis memurunun ayağı ezildi. Önce araca uyarı atışı yapan polis ekibi, kaçmaya çalışan otomobili ateş ederek durdurdu. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan otomobil sürücüsü Volkan T. hayatını kaybetti. Araçta bulunan biri kadın iki kişi de yaralandı.

Yaralı polis memuru ve otomobildeki şüpheliler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ölen Volkan T'nin 47 suç kaydı olduğu ve 7 olaydan aranması bulunduğu öğrenildi. 
Bu arada Polis, güvenlik şeridiyle çevrilen bölgede incelemelerini tamamladıktan sonra otomobil olay mahalinden çekici ile kaldırıldı. Aracın yoldan kaldırılmasının ardından Avrasya Tüneli'nin girişi ulaşıma açıldı.
AA
 

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Avrasya Tüneli Yenikapı GirişiPolisOtomobil
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