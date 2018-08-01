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Süratli geçti diye komşusunu öldürdü

Daha önce otomobiliyle mahalleden süratli bir şekilde geçtiği için uyarılan kişi uyarılara aldırmayınca canından oldu. Pompalı tüfekle vurulduktan sonra kanlar içerisinde yere yığılan şahıs, hasatanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:47
Süratli geçti diye komşusunu öldürdü

Adana’da bir kişi komşusunu evinin önünden aracıyla süratli geçtiği için pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay, 31 Temmuz Salı günü saat 20.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesinde meydana geldi. 18 yaşındaki İsmet Demirtaş, komşusu Mehmet Emin Karaca (29) aracıyla mahalle önünden suratlı geçtiği için uyardı. Daha sonra Karaca uyarılarına rağmen tekrar süratli bir şekilde mahalleden geçti. Bunun üzerine Demirtaş evden pompalı tüfeğini aldığı gibi aşağı indi.

Kapı komşusu olan Karaca ile tartışmaya başladı. Demirtaş çocuklara vurursun Allah korusun bir şey falan olur dediği sırada bir anda tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Demirtaş pompalı tüfekle Karaca’ya ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet alan Karaca kanlar içerisinde yere yığıldı. Mahalleli ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralı Karaca’yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Karaca hastane yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karaca’nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Olayı gerçekleştiren İsmet Demirtaş  gözaltına alındı.

İHA

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