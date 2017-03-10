Suriyeli aile ölümden döndü

İstanbul Bahçelievler'de direksiyonu kilitlenen araç bir evin duvarına çarparak durabildi. Evde oturan Suriyeli ailenin üyeleri ölümden dönerken, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün Yenibosna Can Sokakta meydana geldi, 16 NGY 91 plakalı aracın seyir halindeyken direksiyonu kitlendi. Direksiyonun kitlenmesi sonucu panik olan araç sürücüsü kontrolünü sağlayamayarak Suriyeli bir ailenin yaşadığı evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük bir gürültü meydana gelirken evde yaşayan Suriyeli aile ise büyük korku yaşadı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

'Çok korktuk'