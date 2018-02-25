Suriyeli çocuklar okula başladı

Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Eğitim Uzmanı İpek Coşkun, Türkiye'de okul çağında 1 milyon 141 bin 9 Suriyeli çocuk olduğunu belirterek, "Türkiye'de doğan Suriyeli çocuklar ana okuluna başladı. 604 bin 114 göçmen çocuk Türkiye'de eğitim görüyor. Bunun yaklaşık 40 bini Suriyeli olmayan göçmen çocuklar. Yani Afgan ve çoğunluğu Iraklı" ifadelerini kullandı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman da, Afrika'da her yıl içilecek su bulamadığından ve yetersiz beslenmeden dolayı 0-5 yaş arası 15 milyon çocuğun, açlıktan dolayı ise 7 milyon insanın hayatını kaybettiğini vurguladı.

Karaman, ortalama yaşam süresinin 46 yıl olarak seyrettiği kıtada her üç kişiden birinin açlık çektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Dünya ölçeğinde her yıl 10 milyondan fazla çocuğun önlenebilir nedenlerle öldüğü tahmin ediliyor. 2008 sonu itibariyle dünyada 42 milyon insan zorunlu olarak yer değiştirmek zorunda kaldı. Bunun 15.2 milyonu mülteci, 827 bini sığınmacı ve 26 milyonu ülkesi içinde yerinden edilmiş kişi konumundaydı. Bugün ise dünyada 230 milyon kadar göçmen var."

Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Faik Tanrıkulu ise "Eğer göçü iyi yönetebiliyorsanız, potansiyelini keşfedip, kullanabiliyorsanız muazzam bir imkan. Ama aynı şekilde de yönetemiyorsanız ülke için önemli bir mesele. Suriyeli mültecilerin genç nüfus olması çok büyük bir avantaj. İyi bir eğitim imkanı sunuyorsanız, ülkeye katma değer sunabilecek potansiyel bir kitle. Bu yönüyle de ülkenin kalkınması için de çok önemli bir mesele. Mesela Pakistan, Afganlı mültecilerle ilgili olarak ciddi bir politika geliştirmedi ve yok saydı" dedi.

AA