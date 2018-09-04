Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93189
ALTIN
255.835
DOLAR
6.6774
STERLİN
8.5825
EURO
7.7318

Suriyeli hırsızlar yakayı ele verdi

Suriyeli bir ailenin oturduğu eve, kiralama bahanesiyle girerek ziynet eşyası ile para gasbeden 6 şüpheli yakalandı

04 Eylül 2018 Salı 17:29
Suriyeli hırsızlar yakayı ele verdi

Küçükçekmece'de kiralık eve bakma bahanesiyle girdikleri daireden 12 altın bilezik ve 3 bin lira gasbeden Suriyeli çift ve kendilerine yardım eden 4 kişi yakalandı.

Suriye uyruklu Mahmud W. ve imam nikahlı eşi Nour A, yakınları olduğu öğrenilen Omar Hattat M. ve Obade El S, iddiaya göre, hırsızlık için kiralanacağını öğrendikleri Suriye uyruklu bir ailenin İnönü Mahallesi'ndeki evine gitti.

Kapıyı açan ve evde yalnız olan 11 yaşındaki Suriye uyruklu kız çocuğunun ellerini ve ayaklarını bağlayıp ağzını bantlayan zanlılar, dairedeki 12 altın bilezik ile 3 bin TL'yi alıp kaçtı. Eve gelen aile durumu hemen polise bildirdi. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların kimliklerini tespit etti. Polisin operasyonuyla aynı mahallede yakalanan 4 şüpheli, suçlarını itiraf etti.

Bu kişilere yardım ettiği tespit edilen 2 zanlı daha yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada, kadın zanlılardan Nour A. ve imam nikahlı eşi Mahmud W'nin 5 aylık bebeklerini gasptan önce bir yakınlarına bıraktıkları öğrenildi.

Bu durum güvenlik kamerasına da yansıdı. Başka bir kamera görüntüsünde de zanlılardan birinin evden gasbettiği parayı cebine koyarak hızlıca ilerlemesi yer alıyor.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Katliamın sır perdesi aralanıyor
Katliamın sır perdesi aralanıyor
Dikkatsizliğin sonu ölüm oldu
Dikkatsizliğin sonu ölüm oldu
Tapu memuru sahtekarlığı önledi
Tapu memuru sahtekarlığı önledi
Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
Ayağına sarmaşık dolanan genç boğuldu
Ayağına sarmaşık dolanan genç boğuldu
Yaralı halde 1 saat ambulans bekledi
Yaralı halde 1 saat ambulans bekledi
Şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi can verdi
Şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi can verdi
Tamir atölyesinde feci kaza
Tamir atölyesinde feci kaza
Banka memuru yüzünden polis olamadı
Banka memuru yüzünden polis olamadı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim