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Suriyeli mülteciler ‘arıza’ya takıldı

Mersin’in Silifke ilçesinde makine arızası yaptığı için yardım çağrısında bulunan bir teknede, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 84 mülteci yakalandı

03 Şubat 2018 Cumartesi 17:08
Suriyeli mülteciler ‘arıza’ya takıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde makine arızası yaptığı için yardım çağrısında bulunan bir teknede, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 84 mülteci yakalandı.

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Taşucu açıklarında makine arızası yapan tekne içerisindeki bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, bölgeye sahil güvenlik botu gönderdi.

Yardım çağrısının yapıldığı tekneye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye uyruklu 84 düzensiz göçmeni sağ olarak kurtardı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
MersinSilifikeMakineTeknoSuriye
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