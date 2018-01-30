Suriyeliler Taksim Meydanı'nda birbirine girdi

Vatandaşların uzun süre ayırmaya çalıştığı gençlerin kavgası kameralara yansıdı. Olay, önceki gün Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde Suriyeli bir grup genç, tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine gençler birbirine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı.

Vatandaşların araya girmesine rağmen devam eden gençler, kavgayı dakikalarca sürdürdü. Vatandaşların zaman zaman araya girmesiyle ayrılan gençler, dinlendikten bir süre sonra yine kavga etmeye başladı. Meydanda kavgaya başlayan gençler, birbirlerine vura vura Tarlabaşı Bulvarına kadar gitti.

Burada da kavgayı sürdüren gençler daha sonra vatandaşların tekrardan araya girmesiyle ayrıldı. Daha sonra gençler gözden kayboldu.

İHA