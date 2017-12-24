Suriyelilere vatandaşlıkta ilk adım

Suriyelilerin Türkiye'ye ilk gelişlerinde tutulan kayıtlarda altyapı yetersizliklerinden kaynaklanan bazı eksiklerin olduğuna değinen Ayaz, bilgilerdeki eksiklerin giderilmesi amacıyla Ocak ayında kayıt güncelleme projesini başlattıklarını anlattı.

Ayaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu proje kapsamında yaklaşık 1 milyon Suriyelinin verilerini güncelledik. Burada 59 zorunlu alan var. Toplam sayfadaki alan sayısı 99. Proje, inşallah 2018'in ortalarına doğru bitecek. Bu proje bittiğinde şu anki mevcut Suriyeli kitleyle ilgili tüm detaylara sahip olup bununla ilgili olarak daha iyi planlamaları yapma imkanı bulmuş olacağız. Zorunlu alanlar arasında eğitim, meslek durumları, herhangi bir engelinin olup olmadıkları, Suriye'deki doğum yerlerine, yaşadıkları yerlere kadar çok geniş yelpazede bu tip sorular var. Tüm kişisel detayları aslında bu sorular içerisinde yer almakta."

AA