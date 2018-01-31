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Suriyelilerle bağlantılı suçlar üç kat arttı

Merkezi Belçika’da bulunan Uluslararası Kriz Grubu isimli düşünce kuruluşu, Suriyeli sığınmacıların durumunu ele alan 'Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler: Kentsel gerilimleri azaltmak' başlıklı bir rapor yayımladı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 16:31
Suriyelilerle bağlantılı suçlar üç kat arttı

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen sığınmacılara ilişkin rapor, Suriyeli sığınmacılarla bağlantılı olayların sayısının, bir yılda, yaklaşık üç kat arttığını ortaya koydu.

Raporda, Türkiye toplumunun Suriyelilere gösterdiği merhamet ve misafirperverlik duygusunun yerini endişe ve kaygının aldığına dikkat çekildi.

Raporda, Türkiye’de Suriyeli sığınmacıların yoğun yaşadığı ilçelerde toplumsal tepki ve olumsuz algıların arttığı vurgulanarak, Türkiye’nin uluslararası ortakları ile işbirliği içinde, gerilimi azaltmak amacıyla Suriyelilerin uzun vadeli entegrasyonunu teşvik edecek stratejiler geliştirmesi gerektiği belirtildi.

Türkiye toplumunun Suriyelilere gösterdiği merhamet ve misafirperverlik duygusunun yerini endişe ve kaygıya bırakmaya başladığı ifade edilen raporda, "Özellikle etnik, mezhepsel veya ideolojik olarak dışlanmış olduğunu hisseden toplumsal kesimler aynı zamanda Suriyelilerle işgücü rekabeti algıladığında gerilim ve olumsuz algı şiddet olaylarına zemin hazırlayabiliyor. Yetkililerin yaşanan gerilimlerin kimi zaman üzerini örtmesi nihayetinde öfkenin artmasına sebebiyet verebiliyor ve şiddet olaylarının patlak vermesine zemin hazırlayabiliyor. Hükümet, uluslararası aktörler desteğiyle Suriyeli çocuklara eğitim imkanı sağlanmasında çok önemli adımlar atmıştır. Buna rağmen, eğitim çağındaki yaklaşık bir milyon Suriyeli çocuktan 370 bin kadarı herhangi bir eğitim müessesine kayıtlı değildir. Yaklaşık 230 bin çocuk aşamalı olarak kapatılmaya başlanan geçici eğitim merkezlerine gitmeye devam etmektedir” denildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSuriyeliSuçCezaSığınmacı
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