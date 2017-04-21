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Suruç'ta patlama

Suruç'ta bombalı araçla saldırı gerçekleştirildi, olayda kadın terörist ölü ele geçirildi

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Suruç'ta patlama

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 23 Nisan etkinliklerine yönelik saldırı hazırlığında olan bir kadın terörist araçtaki bombayı patlattı. Kadın teröristin aracın içerisinde öldüğü belirlendi.

Akçakale istikametinden Suruç'a seyir eden 33 CFY 63 plakalı beyaz bir otomobil şehir girişine 1 kilometre mesafede, polis ekiplerini görünce mezarlık yakınlarında park etti. Şüphelenen polislerin kendisini fark etmesi üzerine araçta bulunan kadın teröristin, araca yüklenen bombayı patlattığı öğrenildi.

Kadın teröristin araç içerisinde öldüğü belirtilirken, hedefinde ise 1 Mayıs ve 23 Nisan kutlamalarının yanı sıra referandum protestosu yapan grupların olabileceği belirtildi. 

İHA

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