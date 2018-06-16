Suruç'ta seçim kavgası: 4 ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AKP’liler ile HDP’liler arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü seçim kavgasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Seçim çalışmaları sırasında AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile ilgili sözleri nedeniyle HDP Şanlıurfa 6. sıra milletvekili adayı Kaplan'ın yanı sıra terör bağlantısı nedeniyle HDP ve DBP ilçe yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Suruç'ta yaşanan silahlı kavgada hayatını kaybeden HDP’li iki kardeşin cenazesi sırasında da olay çıktı.

Cenazeye katılmak için il dışından gelen bir grup HDP’li mezarlığa yürümek istedi.

Gruba polis izin verilmeyince polis araçlarına taşlı saldırı yapıldı. Olayın büyümesinin ardından polis kalabalığa biber gazı ile müdahale etti.

Kalabalığı dağıtan polis ekipleri, olayın ardından çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.