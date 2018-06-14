Sürücülere önemli uyarı!

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, bayram ve yaz tatili için yola çıkacak sürücüleri, araç bakımlarını yaptırmaları ve güzergahlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Erkoç yaptığı açıklamada, okulların kapanması ve Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla vatandaşların tatil planlarına yöneldiğini, bu kapsamda birçok araç sürücüsünün de yollara düşeceğini söyledi.

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 22 milyondan fazla aracın bulunduğunu anımsatan Erkoç, uzun yola çıkacak sürücülerin güvenli ve konforlu seyahat için yolculuk öncesinde ve sırasında almaları gereken önlemler konusunda titiz davranmaları gerektiğini belirtti.

Yola çıkmadan önce aracın bakımı yapılmalı

Erkoç, tatilde karayollarında hareketliliğin ve trafik yoğunluğunun artacağına, bu durumun da kaza riskini yükselteceğine dikkati çekerek, "Sürücüler, seyahate çıkmadan önce araçlarının lastik, far, silecek, egzoz, fren, akü, klima, amortisör, ön düzen ve diğer kontrollerini mutlaka yaptırmalı. Bu, onların güven ve konfor içinde yolculuk etmelerini sağlayacak, arzu etmediğimiz durumların önüne geçecektir." dedi.

Sürücülerin yolculuk öncesinde hava ve yol şartları hakkında bilgi edinmesinin önemine işaret eden Erkoç, yolculuk sırasında da trafik ve emniyet kurallarına azami derecede uyulması gerektiğini bildirdi. Bu arada yola çıkacak tüm sürücülerin her şeyden önce seyahat esnasında yaşanabilecek aksaklıklara karşı aracında ilk yardım ve trafik setlerini bulundurması gerektiği de vurgulandı.

AA