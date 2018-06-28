Survivor kameramanı öldürüldü

Dominik Cumhuriyeti’nde çekilen Survivor’da kameraman olan Alper Baycın (24), sokakta yürürken çantasını gasp etmeye çalışan iki kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Survivor çekimlerini yapan Alper Baycın'ın, Dominik'te uğradığı bıçaklı saldırı sonrası aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarıldı. Survivor ekibinde büyük üzüntü oluşturan Baycın’ın ölümünü Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ilıcalı yaşadığı üzüntüyü “Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik.

Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanın cennet olsun Alper Kardeşim” ifadeleriyle dile getirdi.

Dominik Cumhuriyeti’nde çekimleri devam eden Survivor ekibinde görevli Alper Baycın’ın iddialara göre Las Terrenas bölgesinde işten çıktıktan sonra yolda yürürken 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Baycın, çantasını gasp etmeye çalışan iki saldırganla yaşadığı arbede sonucu kalbinden aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganların ise polis tarafından yakalandığı aktarıldı. Nişanlı olduğu bilinen Baycın’ın, Ilıcalı’nın en yakın ekibinden olduğu aktarıldı.

İHA