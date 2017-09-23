Suya akım vererek avlanıyorlardı

Edinilen bilgiye göre, göl sularında elektroşok cihazıyla su ürünleri avı yapıldığına dair alınan bir ihbar üzerine harekete geçen Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri, destek aldıkları Beyşehir İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri ile birlikte çalışma başlattı.

İhbarın yapıldığı Karadiken mevkiindeki kıyıya ulaşan ekipler drone desteğiyle havadan da sazlıklar arasında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan çalışma esnasında insan boyunu aşan sazlıklar arasında gizlenerek avlandığı saptanan bir balıkçı teknesi olduğunu belirleyen ekipler, kamışlar arasında botla ilerleyerek faaliyetin bulunduğu noktaya ulaştı.

Avlanan 2 kişi ile karşılaşan su ürünleri kontrol ve jandarma ekipleri, teknede yaptıkları arama ve incelemede, yasak olmasına rağmen avda kullanıldığı belirlenen 1 adet elektroşok cihazı, 2 akü, 1 kepçe ve akü bağlantı kablosu ele geçirdi. Av malzemeleri ile beraber teknede şok yöntemiyle avlandığı tespit edilen 5 sazan, 3 sudak balığını da bulup el koyan ve canlı olduğu belirlenen 3’ünü ise göl sularına bırakan ekipler, İ.G. ile M.Ç.’ye su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle kişi başı 4 bin 650 lira olmak üzere toplamda 9 bin 300 liralık ceza uyguladı. İHA