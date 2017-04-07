Takip edilen şüpheliler polisle çatıştı

Aydın 'da polis tarafından takip edildiklerini fark eden iki şüpheli Germencik ilçesinde yakalanmamak için polisle çatıştı. Polis şüphelilerden birini yakalarken diğerinin arandığı bildirildi. Aydın'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapıldığı yönünde aldığı bir ihbarı değerlendiren polis, 77 plakalı bir aracı takibe aldı. Aydın’dan İzmir istikametine seyreden aracın sürücüsü ve yanındaki diğer şüpheli takip edildiklerini fark edince Germencik Park Mahallesi 7 Eylül Caddesi’ne girip izlerini kaybettirmek istedi. Burada da polislerin önceden tertibat aldığını gören şüpheliler önce yol kenarındaki bir araca çarptı, ardından şahıslardan biri araçtan inerek kendilerini takip eden polis ekiplerine silah çekti. Polis ekipleri silah çeken şahsı etkisiz hale getirip yakalarken, diğer şüphelinin ise mahalle aralarına kaçtığı öğrenildi.

Olaydan sonra araçta yapılan aramada bir adet uzun namlulu silah ile elektronik malzemeler ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerden birinin polise çektiği silah ise caddenin ortasında ele geçirildi. Olaydan sonra araç içerisinde ve çevrede olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapılırken çalışma süresince bölge güvenlik çemberinde tutuldu. İHA