Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Buldan ilçesi Bozalan Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Akın Kıllı yönetimindeki 20 VS 218 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla atarak karşı şeride geçti. Kazada sürücü ve yanındaki Ümmü Kıllı (68) ağır yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Denizli Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Ümmü Kıllı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı sürücü Akın Kıllı ise, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Takla atan araçta 1 kişi öldü
Denizli’nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
16 Mayıs 2017 Salı 14:33
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