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Takla atan araçta 2 kişi öldü

Kahramanmaraş’ta hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı

02 Temmuz 2018 Pazartesi 17:32
Takla atan araçta 2 kişi öldü

Necmettin Çiçek'in kullandığı 46 NN 011 plakalı hafif ticari araç, Kayseri istikametinden Kahramanmaraş’a seyir halindeyken Bozoğlan Tepesi Beşbağlar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, Ali Çiçek (28) kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde yaşamını yitirdi. Selver Değirmenci (33) ile Secem Su Değirmenci (10) ile kimliği tespit edilemeyen 13 yaşlarındaki kız çocuğu ise yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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