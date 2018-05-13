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Takla atan minibüste can pazarı

Düzce TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında minibüs yoldan çıkarak takla attı. Araçta bulunan 5 kişi yaralandı

13 Mayıs 2018 Pazar 16:38
Takla atan minibüste can pazarı

Kaza, TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Yıldırım idaresindeki 10 NZ 733 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir anda yoldan çıkarak takla atıp, yol kenarında bulunan ağaçlandırılmış alana girdi.

Kazada minibüs sürücüsü Mehmet Yıldırım ağır yaralanırken, araçta bulunan Meryem Yıldırım, Emirhan Yıldırım, Gizem Dolay Dinçkol ve Mustafa Dinçkol da yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servislerine nakledilerek tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme: 13.05.2018 16:49
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