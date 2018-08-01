Takla atan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, merkez Meram ilçesi Çayırbağı Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Konya istikametinden Seydişehir istikametine seyir halinde olan Emrah Ertük idaresindeki 42 BVC 10 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Refüje çarpan otomobil ardından karşı şeride geçerek takla attı. Araç sürücüsü aracından yola fırlarken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Emrah Ertük’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle tek şeride düşen cadde üzerinde polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Emrah Ertük’ün cansız bedeni otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.