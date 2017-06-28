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Takla atan otomobil yandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkarak takla attıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Takla atan otomobil yandı: 1 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkarak takla attıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, Kahramanmaraş’tan Gaziantep yönüne seyir halindeyken kontrolden çıkması sonucu takla attı. Takla atan otomobil bir anda alev aldı. Alev alan otomobil içerisinde bulunan Burhan Gülten (27) olay yerinde hayatını kaybederken, Yusuf Akgül (26) yaralandı. Yanan araç itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu söndürüldü. Yaralının hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
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