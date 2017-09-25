Taksi kulübesinde korkutan yangın

Beylikdüzü’nde bir AVM önünde bulunan ve kullanılmayan taksi kulübesi alev alev yandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kulübenin ahşap yapıdan olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Tüm kulübeyi saran alevler çevrede hareketli dakikalar yaşanmasına yol açtı. Durumu itfaiyeye bildiren vatandaşlar bir yandan ise yangın tüpleri ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Uzun süre alev alev yanan kulübe kullanılamaz hale gelirken yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.