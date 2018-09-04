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Tamir atölyesinde feci kaza

Mardin'in Nusaybin ilçesinde balans ayarı yapılan tırın altında kalan çocuk yaşamını yitirdi

04 Eylül 2018 Salı 17:22
Tamir atölyesinde feci kaza

Nusaybin-Kızıltepe yolundaki bir işyerinde balans ayarı yapılan 73 FD 167 plakalı tırın bir tekeri tamir kanalına düştü. Bu sırada kanalda bulunan 14 yaşındaki Hıdır Önder, aracın altında kalarak ağır yaralandı.

Önder, Mardin Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerince çıkarıldıktan sonra Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradan Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edilen Önder, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, iş yeri sahibini gözaltına aldı.

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