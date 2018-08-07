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Tansiyonu düşen sıvacı yedinci kattan düştü

Bursa’da 12 katlı inşaat halindeki binanın yedinci katından düşen usta hayatını kaybetti

07 Ağustos 2018 Salı 17:43
Tansiyonu düşen sıvacı yedinci kattan düştü

Olay, Yıldırım'a bağlı Esenevler Mahallesi'nde 12 katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Sıva ustası olduğu öğrenilen 39 yaşındaki Tahsin B, sıcaktan tansiyonu yükselince, dengesini kaybedip yedinci kattan düşerek ağır şekilde yaralandı.

Tahsin B, meslektaşlarının yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansla Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Tahsin B, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Haberi alan ailesi fenalık geçirdi. Sağlık görevlilerinin yardımıyla aile teskin edilirken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

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