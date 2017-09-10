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Tapu dairesinde rüşvet operasyonu         47 GÖZALTI

Esenyurt Tapu Dairesinde rüşvet şebekesi kuran ve günlük rüşvet gelirleri 25 bin lirayı bulan 3'ü müdür yardımcısı, 11'i memur 47 kişi gözaltına alındı. Şebekenin yaptıkları telefon konuşmalarında rüşveti “şarj aleti” olarak kodlayıp, “Şarj aletimi getirmeyi unutma” diyerek rüşvet istedikleri belirlendi 

10 Eylül 2017 Pazar 14:25
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Tapu dairesinde rüşvet operasyonu         47 GÖZALTI

İstanbul Mali Polisi, Esenyurt Tapu Dairesinde görevli bazı memur ve müdür yardımcılarının rüşvet alarak iş yaptıkları ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından rüşvet veren, rüşvet alan ve aracılık eden şüpheliler tespit edildi. Oluşturulan rüşvet çarkında, rüşvet alan şüphelilerin 3'ünün müdür yardımcısı, 11'inin ise memur olduğu belirlendi. Mali polis dedektifleri, emlakçı ve muameleci olduğu öğrenilen 33 ismi de rüşvete aracılık eden ve rüşvet veren isimler olarak tespit etti.
Yapılan tespitlerin ardından harekete geçen polis ekipleri 47 şüpheliyi adreslerine yaptığı baskınlarla gözaltına aldı. Şüpheli şahısların şebeke halinde hareket ettiği belirlendi.


Günlük rüşvet geliri 25 bin lira


İncelemelerini derinleştiren polis ekipleri, emlakçı ve muamelecilerin tapu dairesinde işi olan vatandaşların işlemlerini hızlandırmak için rüşvet aldığını tespit etti. Rüşvetsiz işlem yapmayan ve rüşvet vermeyen vatandaşların işlemlerini zorlaştıran memurların da, ilk rüşveti alan muameleci ve emlakçılar üzerinden ikinci rüşveti alarak işlemleri gerçekleştirdikleri öğrenildi. Tapu memurlarının yapamadıkları usulsüz işlerde ise müdür yardımcılarının devreye girerek yine rüşvet karşılığı usulsüz işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi. Şebekenin günlük rüşvet gelirinin ise 25 bin lirayı bulduğu öğrenildi.


Rüşvet için şifreli kelime kullanmışlar


Çetenin rüşvet alışverişini şifreli kelimeler kullanarak yaptığını belirleyen polis ekipleri bu kelimenin “şarj aleti” olduğunu tespit etti. Şebekenin “Şarj aletimi getirdin mi?”, “Şarj aletimi getirmeyi unutma” gibi şifreli cümleler kullanarak rüşvet trafiğini gerçekleştirdiği öğrenildi.
Öte yandan, işlemlerini yaptırmak için daireye gelen vatandaşların etkilenmemesi için operasyonun hafta sonu yapıldığı öğrenilirken, operasyon sonrası personel sayısı azalan Esenyurt Tapu Dairesine İl Tapu Müdürlüğü tarafından hafta içi destek ekip gönderileceği belirtildi. İHA

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