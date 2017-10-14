Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uluslararası tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik başlatılan çalışma kapsamında İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. İzmir, İstanbul, Aydın ve Balıkesir'de gerçekleştirilen operasyon kapsamında yurt dışına tarihi eser kaçırdığı tespit edilen F.O.(44), O.Ö.(44), Ç.H.(45), Ü.Y.(52), T.T.(56), T.A.(44), A.K.(18), E.E.(37) ve S.A.(49) gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise; yurt dışına çıkartılmak üzere döneminin nadir örneklerinden olan; 5 adet gümüş Arkaik-Klasik dönemi sikke, 5 adet elektron Arkaik-Klasik dönemi sikke, 3 adet bronz Helenistik dönemi sikke, 9 adet gümüş Helenistik dönemi sikke, 1 adet altın Roma dönemi sikke, 34 adet gümüş Roma dönemi sikke, 3 adet bronz Roma dönemi sikke, 4 adet Bizans dönemi yüzük, 1 adet Bizans dönemi mühür, 1 adet Bizans dönemi kemer parçası, 2 adet Bizans dönemi kolye, 3 adet Büyük İskender dönemi sikke, 1 adet cam minyatür amphoriskos, 333 adet gümüş Yunan dönemi sikke, 358 adet bronz Yunan dönemi sikke, 9 adet gümüş Osmanlı dönemi sikke olmak üzere, toplam 772 adet tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan F.O., O.Ö. ve Ç.H. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şahıslar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İHA