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Tarihi evde yanarak öldü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2 katlı tarihi ahşap bina bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında küle dönerken, 72 yaşındaki İbrahim Samast yanarak hayatını kaybettiği belirlendi

29 Aralık 2017 Cuma 17:14
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Tarihi evde yanarak öldü

Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi Par Caddesi'nde bulunan 2 katlı tarihi ahşap binada gece başlayan yangında alevler binayı tamamen sararken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 7 araç ile yangına müdahale ederek çevre evlere sıçramasını önledi. Yangının ardından küle dönen evde inceleme yapan ekipler, sabaha karşı İbrahim Samast’ın yanmış cesediyle karşılaştı.

Bina sahibi İbrahim Samast'ın İstanbul'da yaşadığı ancak ara sıra Mudanya'da bu evde kaldığı öğrenilirken, akşam saatlerinde yakınlarına Mudanya'ya geldiğini ve "Belediyede işlerim var bu akşam burada kalacağım" dediği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
BursaMudanyaAhşapBinaYangın
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