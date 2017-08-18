Tarım işçileri ölüme gidiyor

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, mevsimlik tarım işçileri nin artık trafik kaza ları ve ölüm lerle değil, sorunlarının çözümüyle gündeme gelmesi gerektiğini söyledi.

Her yaz döneminde onlarca tarım işçisinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirten Ömer Fethi Gürer son olarak Sakarya’nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 7 kişinin öldüğünü ve ilk belirlemelere göre 20 kişinin de yaralandığını söyledi. Sakarya’da meydana gelen trafik kazasıyla birlikte son 3 ay içinde meydana gelen 7 ayrı trafik kazasında 22 tarım işçisinin öldüğünü ve 76 tarım işçisinin yaralandığını hatırlatan Ömer Fethi Gürer, “Her hasat döneminde tarım işçilerinin trafik kazalarında yaşamlarını yitirmesi olağan gibi görünmeye başladı. Pamuk, fındık, patates gibi ürünlerin hasadı için iller arası yolculuk yapan binlerce işçi var. Halen traktör ve kamyon kasalarında ya da minibüslerde deyim yerindeyse istiflenerek yolculuk yapıyorlar. Hasat için gittikleri illerde olumsuz koşullarda çadırlarda yaşıyorlar. Tarım işçilerinin ekmek parası için sürdürdükleri bu tehlikeli yolculukların artık daha güvenli hale getirilmesi, gittikleri illerdeki yaşam koşullarının da daha yaşanabilir seviyeye ulaştırılması gerekiyor” dedi.

Son 3 aylık kaza bilançosu

18 AĞUSTOS 2017: Sakarya'nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.??

9 TEMMUZ 2017: Malatya’nın Yazıhan ilçesinde tarım işçilerin taşıyan traktör devrildi. 3 tarım işçisi öldü, 10 kişi yaralandı.

5 TEMMUZ 2017: Konya’nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin takla attı. 2 işçi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

28 HAZİRAN 2017: Adana’nın Yumurtalık ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan midibüs kza yaptı. 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

21 HAZİRAN 2017: Mersin’de tarım işçilerini taşıyan kamyonet kaza yaptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

19 HAZİRAN 2017: Mardin’in Midyat İlçesi’nde tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı. 4 işçi öldü 13 kişi yaralandı.

28 MAYIS 2017: Kayseri-Sivas kara yolunda tarım işçilerini taşıyan kamyonet, şarampole devrildi. Kazada 22 işçi yaralandı.

YENİ MESAJ/ANKARA