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Tarsus’ta motosiklet kazası: 2 ölü

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

22 Ocak 2018 Pazartesi 23:59
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Tarsus’ta motosiklet kazası: 2 ölü

Yenice Mahallesi’nde iki kişinin yolculuk ettiği motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Refüje çarparak durabilen motosikletteki gençlerden Cemil Damar (20) kaza yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan İrfan Kemçi (16) çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak Tarsus Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kemçi, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 

Anahtar Kelimeler:
MersinTarsusMotorsiklet
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